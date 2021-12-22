Ставрополь, , 10:03 — REGNUM В Ставропольском крае под Новый год станут новоселами более 400 детей-сирот. Они получат жилье в разных городах и районах края, в том числе на Кавминводах. На днях переданы ключи от новых квартир 36 детям-сиротам в городах Ессентуки и Железноводск. Об этом сообщил 21 декабря губернатор края Владимир Владимиров, отметив, что возможность обзавестись собственной крышей над головой у лиц из данной категории появилась благодаря реализации федеральных и краевых программ.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, на текущей неделе получат жилье еще 90 детей-сирот. Они будут проживать в городе Кисловодске. А в 2022 году будут закуплены еще более 500 квартир, для чего в бюджете уже предусмотрены необходимые средства.«Всего до конца года на Ставрополье получат жилье более 400 детей-сирот. Сделаем все, чтобы в следующем году эта цифра выросла и новоселов стало больше»,— написал Владимиров в своем Instagram.

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