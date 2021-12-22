На Украине за сутки выявили свыше 6,3 тыс. носителей коронавируса
Киев, 22 декабря, 2021, 10:03 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 6,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 декабря сообщает украинский минздрав.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»
«За сутки 21 декабря на Украине зафиксировано 6363 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 534, медработников — 308)», — говорится сообщении.
Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 623 079.
Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончался 301 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 93 909.
При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 376 899 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 16 566 449 тестов на коронавирус.
Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 6029 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.