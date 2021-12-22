Киев, 22 декабря, 2021, 10:03 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 6,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 декабря сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус. Украина

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«За сутки 21 декабря на Украине зафиксировано 6363 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 534, медработников — 308)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 623 079.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончался 301 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 93 909.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 376 899 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 16 566 449 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 6029 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.