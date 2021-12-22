Кемерово, 22 декабря, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Кемерове ввели первую очередь жилого комплекса «Кузнецкий». Новосёлами станут 1400 семей, половина из них — льготные категории, сообщили в правительстве Кемеровской области.

Пресс-служба правительства Кузбасса Заселение домов в Кемерове

«Заселение нового микрорайона будет поэтапным: сегодня — два дома, перед Новым годом — ещё один, и две высотки примут новосёлов сразу после январских праздников. Важно, что квартиры здесь получат и те, кто имеет право на льготное жильё. Район будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой — двумя детскими садами, школой и другими объектами. Здесь построят две автодороги, одна из которых станет продолжением улицы Пролетарская», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Отмечается, что в новом ЖК «Кузнецкий» 112 квартир получат сироты и инвалиды; 122 квартиры предоставлены по льготным условиям займов многодетным семьям, 473 квартиры — молодым специалистам и семьям с детьми.

На возведение пяти домов первой очереди жилого комплекса «Кузнецкий» и благоустройство направлено почти 2,8 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей — средства бюджета всех уровней.