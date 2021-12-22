Нур-Султан, , 10:12 — REGNUM Власти Казахстана изучают предложения иностранных компаний по производству оборудования для возможного строительства атомной электростанции (АЭС). Об этом председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев рассказал 22 декабря журналистам.

Калининская АЭС Александр Лебедев

По его словам, свои предложения представили компании из России, Китая, Франции и США. Казахстанские власти, принимая решение, в первую очередь будут оценивать безопасность технологий, количество построенных станций, оптимальные практики эксплуатации атомных реакторов.

«Будет также подниматься вопрос стоимости, возможность локализации топлива для этих станций в Казахстане, возможность локализации в ходе строительства других элементов производства в Казахстане», — пояснил Саткалиев.

Одно из наиболее эффективных решений с точки зрения масштабного строительства предлагает «Росатом», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года президент КазахстанаКасым-Жомарт Токаевзаявил, что пришло время рассмотреть вопрос о необходимости строительства в стране АЭС. Президент России Владимир Путин в конце того же месяца заявил, что РФ готова помочь соседнему государству с таким строительством.

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