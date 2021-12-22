Мурино, Ленинградская область, , 10:08 — REGNUM В городе Мурино Ленинградской области задержали двух мужчин, стрелявших с балкона из охолощенного автомата. В отношении одного из них возбудили уголовное дело. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Светошумовой охолощенный автомат Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

О стрельбе с общего балкона многоэтажного жилого дома на улице Шувалова в Мурино сотрудникам полиции стало известно из социальных сетей 21 декабря. Один из мужчин, выложил на своей странице ролик, на котором запечатлел, как его знакомый стреляет из автомата в ночную мглу.

«В результате проверки был установлен адрес произошедшего. Прибывший на место наряд полиции задержал 36-летнего мужчину, проживающего в этом доме. В ходе досмотра у него изъят светошумовой охолощенный автомат», — рассказали в полиции.

По результатам разбирательства в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ему грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.