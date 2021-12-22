Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM В Петербурге реконструируют здание Морского вокзала на Васильевском острове и объединят его с культурно-развлекательным пространством «Севкабель Порт». Об этом накануне сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, передаёт 78.ru.

Морской вокзал Петербурга Mvokzal.ru

Соответствующий договор о работе по реконструкции здания порта подписан. Свой проект по развитию Морского вокзала представители общественного пространства «Севкабель Порт» предложили городскому правительству ещё в апреле 2021 года. В рамках проекта планируется сохранить сохранить пассажирский порт. Реконструкция здания Морского вокзала начнётся в 2023 году.

Открывшийся в 1980-е годы Морской вокзал предназначался для приёма перевозок грузов и пассажиров паромного и круизного сообщения. Однако ранее, в 2018 году вокзал оказался банкротом. После реконструкции на территории Морского вокзала появится четырёхзвёздочный отель.

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