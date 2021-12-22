Тбилиси, 22 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Восстановление железной дороги в Армении, которая будет соединять Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой, займёт два — три года. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам во время визита в Грузию 21 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Относительно железнодорожного сообщения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым уже есть принципиальная договорённость. Речь о восстановлении железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз», — сказал Пашинян.

Он добавил, что работа по достижению договорённостей по этому вопросу ещё не завершена. При этом армянский премьер-министр сообщил, что есть договорённости Еревана с Баку по восстановлению автомобильного сообщения Азербайджана с Нахичеванью.

Напомним, в трёхстороннем соглашении Баку, Еревана и Москвы армянская сторона обязалась обеспечить безопасность наземного пути Азербайджана с его анклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. По мнению Алиева, это означает, что Баку должен получить на армянской территории «Зангезурский коридор».