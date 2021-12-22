Южно-Сахалинск, , 10:00 — REGNUM При участии президент РФ Владимира Путина, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Сахалина Валерия Лимаренко решилась проблема с доставкой различных грузов в регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе областного правительства.

Груз из Приморья доставлен на Сахалин Пресс-служба правительства Сахалинской области

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Всего за последние полтора месяца на остров доставили 10 тыс. контейнеров. До конца декабря планируют доставить еще более 1,5 тыс.

«Судоходными компаниями был поставлен дополнительный морской транспорт большей вместимости, а также увеличено количество рейсов. Порт Корсаков перевели на круглосуточный режим работы. Было сформировано расписание и усовершенствована схема выгрузки и погрузки контейнеров. Это позволило сократить сроки простоя подходящих судов на рейде с 3 до 1,5 суток. Кроме того, в Корсаковском порту выделили резервные складские емкости для контейнеров», — пояснил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сахалина Максим Жоголев.

Также местные власти рассмотрели возможность приема судов в морской порт Холмск и Северо-западный морской порт. Руководство портов подтвердило готовность принятия судов при наличии заявок от перевозчиков.

«Сейчас доставку на остров ожидают 900 20-футовых контейнеров. Это показатели в пределах среднегодовых значений, норма загрузки порта — 1,5 тыс. контейнеров. Также, проанализировав практику последних лет, минтранс пришел к выводу, что в зимний период возможны задержки из-за ухудшения погоды, поэтому создан оперативный штаб», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за глобального логистического кризиса, связанного с перенаправлением грузов с Суэцкого канала на Транссиб, поток идёт из КНР и стран юго-восточной Азии. В итоге задержки поставок продуктов питания на Чукотку, Камчатку, Сахалин и Колыму составляют 2−3 месяца. В морском порту Владивостока скопилось около 200 контейнеров и 35 единиц техники, ожидающих отправки.