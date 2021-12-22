Иваново, , 09:58 — REGNUM Сильное похолодание пришло в Ивановскую область 22 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Гидрометеоцентра и ГУ МЧС по региону.

Мороз

Резкое понижение температуры зафиксировано в ночь на 22 декабря — похолодало в отдельных районах области до — 30 градусов, в Иваново — до — 28 градусов.

Дневная температура 22 декабря останется аномально низкой: в областном центре ожидается 23…21 градус мороза, по области — до минус 25 градусов.

В ночь на 23 декабря также ожидается до 30 градусов мороза, днём будет чуть теплее — до минус 20…15 градусов. 24 декабря ночью прогнозируется до — 20, днём морозы ослабнут, температура составит от 15 до 10 градусов ниже нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее волонтёры сообщили о гибели в Ивановской области двух пожилых людей от обморожения.