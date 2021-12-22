Нью-Йорк, США, 22 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:91.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Эван Фурнье, на счету которого 22 очка. В составе «Детройта» защитник Сабен Ли набрал 16 очков.

«Никс» одержали 14-ю победу в 31 матче и занимает 21-е место в турнирной таблице НБА. «Детройт» потерпел 25-е поражение в 30 играх и идёт на 30-м месте.

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