Белгород, 22 декабря 2021, 10:05 — REGNUM Работники Алексеевского молочно-консервного комбината обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в связи со слухами вокруг будущей реорганизации предприятия. Об этом глава региона сообщил 21 декабря на своей странице в социальной сети.
Сотрудники комбината, визитной карточкой которого является сгущённое молоко, рассказали губернатору, что боятся сокращения рабочих мест в связи с предстоящей реорганизацией. По словам Вячеслава Гладкова, алексеевская сгущёнка не просто российский бренд, это одно из важнейших перспективнейших предприятий области.
На комбинате работает 950 человек, большинство из которых жители Алексеевского городского округа. Предприятие перерабатывает 8 400 тонн молока в месяц, а с открытием новой фабрики объём увеличится до 17 400 тонн.