Белгород, , 10:05 — REGNUM Работники Алексеевского молочно-консервного комбината обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в связи со слухами вокруг будущей реорганизации предприятия. Об этом глава региона сообщил 21 декабря на своей странице в социальной сети.

Оборудование на молочном заводе Cap.ru

Сотрудники комбината, визитной карточкой которого является сгущённое молоко, рассказали губернатору, что боятся сокращения рабочих мест в связи с предстоящей реорганизацией. По словам Вячеслава Гладкова, алексеевская сгущёнка не просто российский бренд, это одно из важнейших перспективнейших предприятий области.

«Провёл встречу со всеми ответственными лицами. Руководство предприятия заверило, что в ходе реорганизации никто из действующих сотрудников не останется без работы. Сейчас модернизируется одно из технически устаревших предприятий по выпуску цельномолочной продукции. Все действующие специалисты будут направлены на новую фабрику по производству сгущённого молока. И объемы выпускаемой продукции будут только наращиваться», — написал губернатор.

На комбинате работает 950 человек, большинство из которых жители Алексеевского городского округа. Предприятие перерабатывает 8 400 тонн молока в месяц, а с открытием новой фабрики объём увеличится до 17 400 тонн.