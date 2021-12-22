Ульяновск, 22 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает ежесуточно снижаться число заболевающих ковидом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям ведомства, 21 декабря в регионе официально выявлено 289 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на три случая меньше, чем было сутками ранее.

Отметим также, что за последние сутки число контактных лиц, находящихся под наблюдением, сократилось с 12 886 до 12 861 человека.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области провели 1 571 105 лабораторных ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи из Казани провели обучающий мастер-класс для ульяновских специалистов по ранней реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы.