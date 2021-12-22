Кемерово, , 09:58 — REGNUM В Кемеровской области 24,8 тысячи гектаров брошенных земель в 2021 году возвращены в сельскохозяйственный оборот. В следующем сезоне на них посеют зерновые и технические культуры, сообщили в правительстве региона.

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«С 2018 года селянам Кузбасса удалось вернуть в оборот более 67 тысяч гектаров. Губернатор Сергей Цивилёв поставил задачу за ближайшие три года распахать ещё 100 тысяч гектаров бросовых земель. Эта работа, а также модернизация производства, в перспективе позволит значительно увеличить объёмы собранного урожая, повысить рентабельность сельхозпредприятий, обеспечить селянам постоянные рабочие места и гарантировать продовольственную обеспеченность региона», — прокомментировал заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Денис Ильин.

Для хозяйств, увеличивших свои посевные площади за счёт возделывания брошенных земель, предусмотрена господдержка. По областной программе им возмещают до 90% от затрат, понесённых при освоении брошенных земель. Из регионального бюджета на эти цели в текущем году выделили 27,5 млн рублей. Субсидии получат 18 предприятий.