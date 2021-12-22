Нью-Йорк, США, , 09:56 — REGNUM О своем желании посетить столицу России рассказала генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле.

Одре Азуле Culturecommunication.gouv.fr

«Я в первую очередь хотела бы посмотреть на московский снег. Мне лично не хватает Москвы в этот период пандемии, которая ограничила возможность поездок, личных встреч и в какой-то степени отдалила нас друг от друга», — заявила она в интервью ТАСС.

Кроме того, Азуле рассказала, что намеревается принять участие в заседании всемирного комитета по культурному наследию, намеченном на лето 2022 года в Казани, инициатором проведения которого выступила Россия.

«Я очень этому рада, потому что это позволит мне еще раз побывать в этом городе, который также включен в список всемирного наследия», — добавила гендиректор ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря конголезская румба, один из самых влиятельных жанров танцевальной африканской музыки, была внесена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.