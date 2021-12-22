Москва, , 09:55 — REGNUM Российская госкорпорация «Газпром» не забронировала 22 декабря мощности газопровода Ямал — Европа ни во время регулярной, ни на дополнительной сессий. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform.

Газпром продолжает снижать бронирование для транзита через территорию Польшу. Так, на 17 декабря компания выкупала 27 млн кубометров, на 18 декабря — 5,2 млн, на 19 декабря — 4,2 млн, на 20 декабря — 3,8 млн из доступных 89,1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря компания «Газпром» не стала бронировать мощности прокачки на 21 декабря, после чего физический поток газа, идущий по газопроводу Ямал — Европа в Германию, остановился. После остановки начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу.

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