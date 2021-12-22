Мадрид, 22 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Представители министерства здравоохранения Испании и автономных сообществ договорились о том, что близкие контакты человека, инфицированного вариантом коронавируса «Омикрон», будут освобождены от обязательства соблюдать десятидневный домашний карантин в случае, если они имеют полный график вакцинации. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники в министерстве.

(сс) Administración del Principado de Asturias Вакцинация от коронавируса в Испании

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Собеседники агентства отмечают, что Комиссия по здравоохранению «большинством голосов» решила изменить это правило.

Ранее контакты больных, заражённых штаммами «Омикрон», «Бета» или «Гамма», были обязаны садиться на карантин.