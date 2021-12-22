Москва, , 09:54 — REGNUM Военнослужащие дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента обеспечили безопасность около 100 паломникам и местным жителям при посещении средневекового монастырского комплекса Амарас, расположенного вблизи линии разграничения сторон. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Монастырь Амарас Armen Manukov

Паломники прибыли на церковную службу в Амарас, расположенный в Мартунинском районе, из города Степанакерта и близлежащих к монастырю населённых пунктов. По словам студентов Шушинского университета, также оказавшихся в числе посетителей монастыря, именно благодаря русским миротворцам они смогли безопасно приехать в Амарас и чувствуют себя здесь в безопасности.

представитель российского миротворческого контингента Махмуд Айбазов «Перед Рождеством резко увеличилось количество паломников, желающих посетить святые места, также это относится к комплексу Амарас. В связи с возросшим количеством паломников накладывается дополнительная ответственность на миротворческий контингент для обеспечения безопасности посещения этих мест. Миротворцы справляются с поставленной задачей».

Отмечается, что российские военные обеспечивают паломникам безопасность как при движении, так и во время церковной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, безопасный проезд более 400 автомобилей в Нагорный Карабах и обратно через Лачинский коридор обеспечили российские военнослужащие из состава миротворческого контингента.

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