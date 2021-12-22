Тында, Амурская область, , 09:51 — REGNUM В городе Тында Амурской области после капитального ремонта открыли городскую больницу. Средства на реконструкцию медучреждение получило по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она поздравила тындинцев с открытием больницы в рамках телемоста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе правительства региона.

Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия в Петербурге Gov.spb.ru

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«Я поздравляю вас со знаменательным событием — завершилась полная реконструкция больницы в Тынде. И теперь мы уверены, все жители города будут получать качественную медицинскую помощь, сохранять и беречь своё здоровье», — сказала Валентина Матвиенко.

Она назвала Амурскую область важным субъектом, от которого многое зависит в экономике и транспортной инфраструктуре, а также обещала в дальнейшем помогать региону в решении возникающих вопросов.

Обновлённое медицинское учреждение будет оказывать помощь не только жителям Тынды, но и населению Тындинского, Зейского и Сковородинского районов, а также Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета Приамурья на следующий год 12 млрд рублей предусмотрены на финансирование системы здравоохранения региона. На эти деньги в том числе купят 252 единицы медоборудования, 30 «скорых» и 50 санитарных автомобилей и 11 единиц техники.