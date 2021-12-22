Козельск, Калужская область, , 10:03 — REGNUM Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 47-летнего жителя Сухиничского района Калужской области, который обвиняется в совершении 12 эпизодов, связанных с незаконным сбытом наркотических средств организованной группой в крупном размере. Об этом 22 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

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Установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый, работая в интернет-магазине, получал в Калуге крупные партии наркотических средств, которые в последующем разделял на более мелкие и раскладывал их в закладки на территории Козельского и Сухиничского районов области. Деятельность злоумышленника была выявлена сотрудниками полиции, и он был задержан с очередной крупной партией наркотиков. Кроме того, сотрудники полиции установили 11 мест, где злоумышленник уже успел спрятать наркотики.

В настоящее время уголовное дело о наркопреступлениях направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

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