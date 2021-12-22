Кемерово, 22 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 6840 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 10 376 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 82 255 случаев заражения коронавирусом, 73 744 человека выздоровели, 1671 пациент скончался.