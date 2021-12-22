Самара, , 09:51 — REGNUM Новый храм намерены построить в Самаре. Постановление администрации Самары о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства храма опубликовано 21 декабря на сайте городской администрации.

Храм Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Предоставить настоятелю храма во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 9620,9 кв. м с кадастровым номером 63:01:0705003:30, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Вокзальная, 178, под религиозное использование с предельной высотой зданий, строений, сооружений — 50 м», — говорится в постановлении.

По информации некоторых СМИ, высота храма составит 44 метра (по верхней точке креста). Его планируют строить из красного кирпича с высокими окнами и колоннадами.