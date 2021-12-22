Иваново, , 09:48 — REGNUM Два человека погибли от обморожения в Ивановской области за последние две недели. Об этом сообщил 21 декабря поисково-спасательный отряд «ЛизАлерт Иваново» в соцсетях.

Мороз Ukrinform.com

В Приволжске насмерть замёрзла 82-летняя женщина. В Вичуговском районе региона скончался мужчина 66 лет.

Отметим, в Ивановской области уже несколько дней держатся морозы, причём на 22 декабря прогнозируется до — 30 градусов. Сейчас в регионе температура наружного воздуха составляет 29 градусов ниже нуля.