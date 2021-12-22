Джакарта, 22 декабря 2021, 09:48 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что в декабре увеличилось число прибывших в Индонезию граждан, сообщает CNN Indonesia.
Более 4000 иностранных путешественников въехали в Индонезию в декабре.
Эта цифра намного выше, чем в октябре. Тогда 1000−2000 иностранных путешественников прибыли в Индонезию.
Как сообщало ИА REGNUM, экономист Фейсал Басри заявил, что Индонезия потенциально может войти в пятерку стран с большим выбросом парниковых газов.
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