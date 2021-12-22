Томск, , 09:48 — REGNUM В Томской области 21 декабря состоялась прямая линия губернатора Сергея Жвачкина с населением. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, с 13 декабря через многоканальный телефон call-центра и портал обратной связи на официальном сайте региона на прямую линию поступило 938 обращений.

Сергей Жвачкин Tomsk.gov.ru

Жвачкин заявил, что каждый обратившийся на прямую линию получит ответ.

«Я вам обещаю: на каждое обращение вы получите ответ. Более того, все конструктивные предложения мы обсудим с заместителями и учтём в работе», — подчеркнул губернатор.

Жвачкин также добавил, что ему понравился формат прямой линии: «Считаю, что его нужно продолжать, потому что это даёт результат».

Добавим, прямая линия с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным продолжалась полтора часа.

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