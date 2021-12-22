Томск, 22 декабря 2021, 09:48 — REGNUM В Томской области 21 декабря состоялась прямая линия губернатора Сергея Жвачкина с населением. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, с 13 декабря через многоканальный телефон call-центра и портал обратной связи на официальном сайте региона на прямую линию поступило 938 обращений.

Сергей Жвачкин
Сергей Жвачкин
Tomsk.gov.ru

Жвачкин заявил, что каждый обратившийся на прямую линию получит ответ.

«Я вам обещаю: на каждое обращение вы получите ответ. Более того, все конструктивные предложения мы обсудим с заместителями и учтём в работе», — подчеркнул губернатор.

Жвачкин также добавил, что ему понравился формат прямой линии: «Считаю, что его нужно продолжать, потому что это даёт результат».

Добавим, прямая линия с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным продолжалась полтора часа.

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