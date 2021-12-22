Сеул, , 09:47 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям Филиппин, пострадавшим от тайфуна «Раи». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Филиппины Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, размер помощи составит 2,4 млрд вон (~$2 млн).

«Правительство Южной Кореи надеется на то, что эта помощь поможет Филиппинам преодолеть последствия стихии и вернуться к обычной повседневной жизни как можно скорее», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате тайфуна «Раи» на Филиппинах погибли 375 человек, порядка 440 тыс. человек остались без крова.

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