Сеул, 22 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям Филиппин, пострадавшим от тайфуна «Раи». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Филиппины

По их словам, размер помощи составит 2,4 млрд вон (~$2 млн).

«Правительство Южной Кореи надеется на то, что эта помощь поможет Филиппинам преодолеть последствия стихии и вернуться к обычной повседневной жизни как можно скорее», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате тайфуна «Раи» на Филиппинах погибли 375 человек, порядка 440 тыс. человек остались без крова.

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