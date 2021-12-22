Исламабад, , 09:47 — REGNUM Испытания крылатой ракеты Babur-1В провели 21 декабря Вооруженные силы Пакистана. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба пакистанских ВС.

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«Пакистан провел успешный испытательный пуск крылатой ракеты Babur-1В с дальностью 900 км. Предыдущая версия этой ракеты имела дальность 450 км. Крылатая ракета Babur-1В способна с высокой точностью поражать цели на суше и на море», — приводит сообщение пресс-службы телеканал Geo TV.

Также уточняется, что запуск был проведен с наземной мобильной пусковой установки и добавляется, что президент и премьер-министр Пакистана Ариф Алви и Имран Хан поздравили военных страны с успешным запуском.

Отметим, пакистанская ракета Babur-1В может нести боеголовки, как ядерного, так и обычного типов.