Москва, , 09:47 — REGNUM За первые полгода работы детского инфекционного корпуса московской городской больницы №40 в Коммунарке медпомощь получили более 4 тыс. детей. Об этом 22 декабря сообщил главный врач ГКБ Денис Проценко.

Денис Проценко Kremlin.ru

«За полгода работы корпуса здесь получили медицинскую помощь более четырёх тысяч детей в возрасте от одного месяца до 18 лет. Причем специалисты вылечили не только пациентов с распространёнными кишечными и воздушно-капельными инфекциями, но и с более опасными и редкими заболеваниями», — приводит слова Проценко сайт мэра и правительства Москвы.

В новом корпусе работают профильные инфекционные отделения, а также отделения функциональной и лучевой диагностики, экспресс-лаборатория, врачи ультразвуковой диагностики, оториноларинголог. Комплекс рассчитан на 100 коек, вместе с юными пациентами в больнице могут находиться их родители.