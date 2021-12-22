Стокгольм, 22 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. 21 декабря, всего за три дня до наступления одного из главных торжеств года, правительство Швеции объявило о введении в стране новых антикоронавирусных ограничений. Об этом передает телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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Правила вступают в силу 23 декабря.

Все, кто может работать из дома, переводятся на «удаленку». Подавать алкоголь, еду и напитки в барах и ресторанах можно только, если гости сидят и соблюдают дистанцию в один метр.

При проведении массовых или публичных мероприятий, число участников которых превышает 20 человек, гости должны сидеть на заранее установленных местах. Если их набирается более 500 человек, то организаторы должны организовать проверку QR-кодов.

В ТЦ, магазинах и любых других торговых площадях вводится правило одного человека на десять квадратных метров.

Колледжи и университеты могут продолжать работать очно, но меры по инфекционному контролю должны быть ужесточены.