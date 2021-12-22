Варшава, 22 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правящей в Польше партии «Право и справедливость» Анита Червиньская, комментируя для Polskie Radio кампанию в интернете в поддержку телеканала TVN и против поправок к закону о СМИ, заявила, что данные о собранных онлайн 2,5 миллионах подписей граждан под обращением к президенту с требованием не подписывать поправки в закон о СМИ, сомнительны.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Система сбора подписей под обращением к президенту не содержала механизма подтверждения их аутентичности, а обращение подписали также вымышленные лица. Это произошло потому, что система не проверяет подписи. «Право и справедливость» ценит гражданскую позицию и уважительно относится к таким инициативам. Однако просим не предоставлять непроверенные данные», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционная в Польше партия «Гражданская платформа» объявила кампанию по сбору подписей граждан в интернете в поддержку телеканала TVN и против принятых Сеймом республики поправок к закону о СМИ. Организаторы утверждают, что за несколько дней им удалось собрать не менее 2,5 миллиона подписей.

Напомним, одобренный Сеймом законопроект о внесении поправок в закон о СМИ предусматривает, что компании за пределами Европейской экономической зоны не могут владеть мажоритарными долями в польских СМИ. Это касается, в частности, популярного оппозиционного телеканала TVN, который принадлежит американскому концерну Discovery.