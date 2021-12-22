Мадрид, 22 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Председатель Женералитата Каталонии Пере Арагонес предложит на Конференции региональных глав распространить новые ограничения, утвержденные Каталонией для сдерживания шестой волны пандемии коронавируса, на все регионы Испании. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Барселоне, сообщает агентство EFE.

Generalitat de Catalunya Пере Арагонес

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«Мы не можем довольствоваться только введением режима ношения масок на улицах», — сказал Арагонес.

Он также призвал правительство Испании «действовать».