Кишинёв, , 09:45 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об утверждении закона, увеличивающего пенсионный возраст. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Пенсионный возраст Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Принятый закон предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и для женщин. При этом трудовой стаж должен составлять не менее 34 лет.

Напомним в Молдавии в 2016 году, выполняя требования Международного валютного фонда, уже повышали пенсионный возраст до 63 лет. В декабре 2020 года тогдашний президент республики, председатель Партии социалистов Игорь Додон перед истечением президентских полномочий снизил пенсионный возраст для мужчин до 62 лет, а для женщин — до 57 лет.

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