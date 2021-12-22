Кишинёв, 22 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об утверждении закона, увеличивающего пенсионный возраст. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионный возраст

Принятый закон предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и для женщин. При этом трудовой стаж должен составлять не менее 34 лет.

Напомним в Молдавии в 2016 году, выполняя требования Международного валютного фонда, уже повышали пенсионный возраст до 63 лет. В декабре 2020 года тогдашний президент республики, председатель Партии социалистов Игорь Додон перед истечением президентских полномочий снизил пенсионный возраст для мужчин до 62 лет, а для женщин — до 57 лет.