Улан-Батор, , 09:44 — REGNUM Первый олимпийский чемпион Монголии, Герой труда и бывший глава национального олмипийского комитета страны Найдангийн Тувшинбаяр 21 декабря арестован на неопределенный срок.

Монгольский дзюдоист и первый в истории страны олимпийский чемпион Найдангийн Тувшинбаяр 2 апреля 2021 года в пьяном состоянии жестоко избил своего друга, борца, и тем самым причинил тяжкий вред его здоровью. Найдангийну Тувшинбаяру 1 декабря предъявлено уголовное обвинение и он вышел на свободу под залог.

Потерпевший в течение восьми месяцев лечился в больнице в Корее, 19 декабря вернулся в страну и находится в отделении интенсивной терапии. Его состояние врачи оценивают как тяжкое, потерпевший до сих пор не пришел в сознание.

Отметим, Найдангийн Тувшинбаяр является дзюдоистом, раньше выступал в весе до 100 кг. Стал чемпионом олимпийских игр 2008 года, тем самым стал первым монгольским олимпийским чемпионм в истории страны во всех видах спорта. В 2008 году ему было присвоены звания заслуженного спортсмена и героя труда Монголии, ордена Чингисхана, Сухэ-Батора и Полярной звезды, которые являются высшей государственной наградой. На олимпийских играх 2012 года Найдангийн Тувшинбаяр занял второе место и стал первым монгольским спортсменом, завоевавшим медали на нескольких олимпиадах.