Лондон, 22 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Оксфордский университет и британо-шведская компания AstraZeneca приступили к созданию варианта антикоронавирусной вакцины, способной защитить от штамма «Омикрон». Об этом заявили в AstraZeneca, сообщает 22 декабря газета Financial Times.

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Руководитель исследовательской группы в Оксфорде Сэнди Дуглас отметил, что основанные на аденовирусе вакцины можно использовать для более быстрого реагирования на любой новый штамм, чем считалось прежде. Именно такую вакцину ранее создали Оксфордский университет и AstraZeneca.

«Совместно с Оксфордским университетом мы предприняли предварительные шаги на пути к производству вариантной вакцины против «омикрона» на случай, если она понадобится», — заявили в фармкомпании.

По словам Дугласа, у таких вакцин есть ряд преимуществ, особенно в условиях проблем со спросом и логистикой. Исследователи считают, что на разработку модицифированной вакцины понадобится до 100 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейского агентства лекарственных средств Эмер Кук заявила о снижении эффективности существующих вакцин против коронавируса из-за появления нового штамма «Омикрон». По данным Всемирной организации здравоохранения, новая мутация вируса встречается уже в 106 странах.

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