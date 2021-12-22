Иваново, , 09:42 — REGNUM Акт приёмки по государственному контракту на выполнение работ по развертыванию инфекционного госпиталя на 360 мест подписан 20 декабря в департаменте строительства и архитектуры Ивановской области. Таким образом, строительство госпиталя для ковид-пациентов, который должны были сдать в декабре 2020-го года, наконец, завершено.

Госпиталь

Сейчас идёт подготовка документации для передачи инфекционного госпиталя на баланс регионального департамента здравоохранения для прохождения процедуры лицензирования, сообщило IvanovoNews.

Как сообщало ИА REGNUM, быстровозводимый инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией на 360 коек начали строить в августе 2020 года в Иваново, сдать его должны были к 31 декабря 2020 года.

На строительство изначально из резервного фонда правительства РФ было выделено Федерации 2,5 млрд рублей. В апреле СКР возбудил уголовное дело по факту злоупотреблений должностными сотрудниками департамента строительства и архитектуры Ивановской области. В сентябре стало известно о выделении ещё 0,5 млрд на завершение строительства.

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