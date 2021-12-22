Токио, 22 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В сеть выложили новый трейлер популярного аниме-сериала «Атака титанов», в котором показаны кадры финального сезона шоу, в том числе моменты битвы между противоборствующими сторонами. Видео было опубликовано 21 декабря на YouTube-канале Anime PONY CANYON.

Цитата из тизер-трейлера четвертого сезона аниме-сериала «Атака Титанов» Взгляд

Помимо прочего поклонники сериала могут видеть в новом ролике отрывки, в которых показан матч-реванш между Атакующим Титаном Эрена Йегера и Бронированным Титаном Райнера Брауна. Чем закончится их битва, зрители смогут узнать уже в 2022 году.

Напомним, премьера финального сезона «Атаки титанов» состоится 9 января 2022 года. Производством шоу с 60 эпизода занимается анимационная студия MAPPA.