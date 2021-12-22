Москва, 22 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Мобильное приложение «Моя Москва» станет более удобным для пользователей. В нём усовершенствовали интерфейс и модернизировали раздел «Услуги», сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Мобильное приложение

На странице в разделе «Услуги» стали отображаются все услуги и сервисы, а не тематические блоки услуг, как это было раньше. Таким образом, повысилось удобство использования приложения — получить услугу можно в пару кликов.

Искать необходимые услуги и сервисы пользователи смогут значительно проще и быстрее. Похожие по тематике услуги помечены значками одинакового цвета. Например, медицинские услуги выделены бирюзовым цветом, а услуги ЖКХ — жёлтым цветом.

ИА REGNUM ранее сообщало, в мобильном приложении «Моя Москва» стала доступна новая услуга — оплата всех счетов одновременно.

Читайте подробнее: В приложении «Моя Москва» теперь можно оплачивать все счета одновременно