Варшава, 22 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Оппозиционная в Польше партия «Гражданская платформа» объявила кампанию по сбору подписей граждан в интернете в поддержку телеканала TVN и против принятых Сеймом страны поправок к закону о СМИ. Об этом сообщает Onet.pl.

3005398 Польша

По состоянию на 22 декабря число подписей достигло 2,5 миллионов. Их удалось собрать всего за несколько дней. Организаторы кампании планируют направить их президенту, который должен подписать принятые Сеймом поправки в закон о СМИ, после чего они обретут силу закона. Подписавшиеся призывает президента не делать этого.

Напомним, одобренный Сеймом законопроект о внесении поправок в закон о СМИ предусматривает, что компании за пределами Европейской экономической зоны не могут владеть мажоритарными долями в польских СМИ. Это касается, в частности, популярного оппозиционного телеканала TVN, который принадлежит американскому концерну Discovery.