Берлин, 22 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Свыше €160 млн составят расходы на организацию саммита Группы семи (G7), запланированного на 26−28 июня в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) в южной части ФРГ. Такая оценка содержится письме министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрмана членам бюджетного комитета ландтага (регионального парламента), которое приводит агентство DPA.

Kantei.go.jp Саммит G7

«В соответствии с имеющейся информацией и ситуацией, которая на данный момент все еще не полностью ясна, общие затраты <…> на организацию <…> составляют примерно €166,1 млн», — цитирует отрывок из послания агентство.

В то же время, уточняется, что порядка €147 млн из этой сумму планируется выделить на обеспечение безопасности при проведении саммита.

В результате этого, проведение саммита G7 в 2022 году может оказаться дороже, чем расходы на также проходивший в замке Эльмау саммит G7 в 2015 году, когда на этом было затрачено около €135 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что представители властей Германии в кулуарах часто игнорируют интересы Киева, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».