Курагинский район, Красноярский край, 22 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Жительница Курагинского района Красноярского края обвиняется в убийстве соседки. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

BenjaminNelan Молоток

15 декабря в частном доме в деревне Ильинка нашли тело 58-летней женщины с признаками насильственной смерти. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») было возбуждено против 41-летней соседки погибшей.

По версии следствия, днем 15 декабря подозреваемая по договоренности с потерпевшей пришла к ней в дом, чтобы за одну тысячу рублей помочь по хозяйству. В ограде женщины поссорились из-за суммы оплаты работ. Потерпевшая предложила соседке заплатить меньшую сумму денег.

Рассерженная злоумышленница взяла молоток и несколько раз ударила хозяйку по голове. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После этого подозреваемая похитила из дома женщины 30 тысяч рублей и скрылась. Её задержали в кратчайшие сроки. В ближайшее время женщине предъявят обвинение, она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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