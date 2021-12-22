Нальчик, , 09:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии из-за сильных снегопадов и угрозы схода лавин был совершен их принудительный спуск. Для этого специальное военизированное подразделение произвело обстрел 16 лавиноопасных очагов в Приэльбрусье, сообщили 22 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС.

Лавина Scientif38

Всего в настоящее время при обследовании территории республики было выявлено 132 лавиноопасных очага. Наиболее опасными из них являются Приэльбрусье, верховья долины реки Баксан, поляна Азау, Чегет и Большие нарзаны. По состоянию на 21 декабря, высота снега, за которой следят метеорологи в двух пунктах наблюдения, составляет 93 см в Чегете и 86 см в Терсколе.

Ранее сообщалось, что из-за плохих погодных условий с 20 декабря закрыт горнолыжный курорт «Эльбрус». В МЧС предупредили, что снегопады продлятся до конца дня 22 декабря. Администрация курорта запретила передвижение по территории Терскола и поляны Азау, закрыты канатные дороги, под запретом катание на горных склонах.

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