Саратов, , 09:34 — REGNUM В Саратовской области за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 339 человек, днем ранее заболели 342 жителя. Общее количество заражений по состоянию на 22 декабря достигло 130 259 случаев. Выздоровели всего 116 230 пациентов, за сутки выписали 553 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 76 пациентов, с признаками ОРВИ — 248 человек, у 15 пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1512 человек, на амбулаторном — 7768.

В Саратове за прошедшие сутки выявили 158 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 122 пациента, до 20 лет — 49 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее значительный рост инфицирования и летальных исходов при COVID-19 за неделю зарегистрирован в Африке — 53% и 15% соответственно.

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