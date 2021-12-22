Москва, 22 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития, заявил вице-премьер Александр Новак в поздравлении по случаю Дня энергетика, опубликованном 22 декабря на сайте «Россетей».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Новак

По словам Новака, который руководил Министерством энергетики РФ в 2012—2020 годах, электроэнергетика — это основа социально-экономического развития страны и комфорта населения. В 2021 году выработка электроэнергии выросла более, чем на 6% по сравнению с прошлым годом, а потребление — более чем на 5%.

«Сегодня российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития. С динамичным восстановлением экономики последовательно растут производственные показатели», — подчеркнул вице-премьер.

Новак также отметил, что в России продолжают модернизировать объекты генерации тепловых электростанций. Введено около 2,6 ГВт новых объектов генерации, более 22 тыс. км линий электропередач и порядка 8,5 тыс. мегавольт-амперновых трансформаторных мощностей.

Надежность и качество электроснабжения повышается, становится проще процесс технологического подключения к электросетям. Также в стране развивается возобновляемого получение энергии. В течение года более 15 крупных объектов возобновляемой энергетики введено в эксплуатацию, их суммарная установленная мощность — 1,2 ГВт.

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