Перт, Австралия, , 09:38 — REGNUM Премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн, известный своими жесткими мерами по борьбе с пандемией, заявил в ходе пресс-конференции 22 декабря, что открытые границы других регионов Австралии дают штату возможность наблюдать и видеть, что происходит с остальной частью страны по мере распространения «Омикрона», передает телеканал Nine News.

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«Ко Дню подарков (26 декабря — прим. ИА REGNUM) у нас будет жесткая граница со всей Австралией … И будет очень мало людей, желающих приехать к нам в штат», — заявил Макгоуэн.

Он назвал ситуацию в других штатах и территориях Австралии «нарастающим кризисом».

В ночь на 26 декабря Северная территория и Тасмания будут считаться регионами «среднего риска». Таким образом ограничениями будут затронуты жители Квинсленда, Южная Австралии и Австралийской столичной территории, не говоря уже о жителях Нового Южного Уэльсе, который был объявлен регионов «высокого риска».