Сеул, , 09:32 — REGNUM Правительство Южной Кореи призвало США незамедлительно начать переговоры по пересмотру тарифов на импорт южнокорейской стали. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

По их словам, с соответствующей просьбой министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Мун Сын Ук обратился к министру торговли США Джине Раймондо в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 21 декабря.

«Вашингтон должен как можно скорее начать переговоры по данному вопросу, поскольку он напрямую связан с восстановлением глобальной цепочки поставок», — сообщили в министерстве.

Ранее с той же просьбой к американской стороне обратился министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу.

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В ходе телефонных переговоров представители двух стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также обменялись мнениями об «экономической структуре Индо-Тихоокеанского региона».