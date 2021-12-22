Южная Корея призвала США пересмотреть импортные тарифы на сталь
Сеул, 22 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи призвало США незамедлительно начать переговоры по пересмотру тарифов на импорт южнокорейской стали. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.
По их словам, с соответствующей просьбой министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Мун Сын Ук обратился к министру торговли США Джине Раймондо в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 21 декабря.
«Вашингтон должен как можно скорее начать переговоры по данному вопросу, поскольку он напрямую связан с восстановлением глобальной цепочки поставок», — сообщили в министерстве.
Ранее с той же просьбой к американской стороне обратился министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу.
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В ходе телефонных переговоров представители двух стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также обменялись мнениями об «экономической структуре Индо-Тихоокеанского региона».