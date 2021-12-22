Брисбен, Австралия, 22 декабря, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Выступая на очередной пресс-конференции, посвященной коронавирусу, премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук отвергла обвинения о том, что австралийцы, направляющиеся в ее штат, стоят за огромными очередями, чтобы сдать тест на COVID-19. Об этом 22 декабря сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, например, Палащук отметила, что путешественники, направляющиеся в Квинсленд, составляют лишь 10% очередей в Новом Южном Уэльсе.

«Эта информация, которой мы располагаем, и у нас есть данные на этот счет», — сказала премьер-министр.

В настоящее время полностью вакцинированные австралийцы, желающие въехать в Квинсленд из очагов распространения коронавируса, должны получить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 за 72 часа до пересечения границы. Они также должны пройти повторное тестирование на пятый день после прибытия в Квинсленд.