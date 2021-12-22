Воронеж, , 09:31 — REGNUM Средняя заработная плана жителей Воронежской области в январе — октябре 2021 года составила 39 646,7 рубля, это на 9,2% больше, чем за тот же период 2020 года. Данные опубликовал Воронежстат.

Требование повышения зарплаты Виктория Ивановская © ИА REGNUM

В октябре средняя зарплата составила размере 40 104,7 рубля, это на 6,9% больше, чем в октябре 2020 года, и увеличилась по сравнению с октябрем 2020 года на 6.9 процента.

«Реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен в январе-октябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличился на 1,1 процента, в октябре 2021 года по сравнению с тем же месяцем 2020 года уменьшился на 2,6 процента», — уточнили в Воронежстате.

Самые высокие зарплаты, по данным Воронежстата, в сфере информации и связи — в 1,8 раза выше среднеобластного уровня, а также в сфере финансовой и страховой деятельности — в 1,6 раза больше средней по региону. На 41% превышает среднюю по региону заработная плата работников организаций, производящих электрическое оборудование, на 38% — химические вещества и химические продукты. Заработная плата работников сельского хозяйства составила 104% от средней заработной платы по области. Самые низкие зарплаты — менее 50% от среднеобластного уровня — у работников производства кожи и изделий из кожи. Средние зарплаты бюджетников также оказались ниже средней заработной платы по региону: организациях здравоохранения и социальных услуг — 88%, в организациях образования — 78%.

В регионе на 1 декабря также зафиксирована задолженность по зарплате в 21,1 млн рублей перед 580 работниками.

Отметим, что, по данным Воронежстата, инфляция в регионе на ноябрь составила 108,5%