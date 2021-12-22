Казань, , 09:30 — REGNUM Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Игроки «Ак Барс» Ak-bars.ru

В составе «Ак Барса» дубль оформил защитник Стивен Кэмпфер, ещё по шайбе забросили нападающие Данис Зарипов, Кирилл Петров и Кирилл Панюков. У «Трактора» отличился форвард Виталий Абрамов.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает четвёртое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 53 очка. «Трактор» идёт на втором месте в Восточной конференции с 59 очками.

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